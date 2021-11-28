Samsung'dan flaş karar! Efsane modelin üretimini bitiriyorlar

Samsung yıl sonuna kadar Galaxy Note serisi akıllı telefonların üretimini tamamlayacak. ET News'in Güney Kore baskısına göre, ilgili modellerin piyasaya sürülmesi artık şirketin 2022 planlarında öngörülmüyor. Mağazalarda bulunan kopyaların ise gelecek yıl satıştan çekilmesi bekleniyor.

Bu yıl Samsung yaklaşık 3.2 milyon Galaxy Note 20 piyasaya sürmüştü. Galaxy S21 Ultra ve Galaxy Z Fold 3'e S Pen stylus desteğinin eklenmesiyle şirket, "acısız geçiş" için Note serisinin en önemli “özelliklerini” diğer serilere entegre etti. Önümüzdeki yıldan itibaren Galaxy Note akıllı telefonlar artık satışta olmayacak. Bunun yerine, önceki Note varyantlarının konsepti ağırlıklı olarak Galaxy S serisinin Ultra versiyonuna tekabül edecek.

Note özellikler Ultra serisine aktarılacak

Galaxy S22 Ultra modeli ise önümüzdeki yılın başlarında tanıtılacak. Yeni cihazın Galaxy Note akıllı telefonların temel işlevlerini ve tasarımını miras alacağı biliniyor. Galaxy Note serisinin üretimden kaldırılmasının temel nedeni, katlanabilir ekranlı akıllı telefonların üretiminin artması olara gösteriliyor. Zira önceki seçeneklerin terk edilmesi, modeller arasındaki iç rekabetin önlenmesine ve yeni nesil akıllı telefonların piyasaya sürülmesine odaklanmaya yardımcı olacak.

Samsung, 2019'da 12.7 milyon Galaxy Note ve 2020'de ise 9.7 milyon Galaxy Note sevk etmişti. Şirket, gelecek yıl 13 milyon katlanabilir Galaxy Z serisi akıllı telefon satmayı planlıyor. Galaxy S22 serisinin amiral gemilerinin, önümüzdeki yıl Şubat ayında düzenlenecek Unpacked etkinliğinden sonra sevkiyata başlayacağı biliniyor ve Galaxy Z serisi de üçüncü çeyrekte güncellenecek.