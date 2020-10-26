Samsung Yönetim Kurulu Başkanı Lee yaşamını yitirdi
Güney Koreli elektronik şirketi Samsung Electronics’in Yönetim Kurulu Başkanı Lee KunHee, 78 yaşında hayatını kaybetti.
1987’de yönetim kurulu başkanlığını babası Lee Byung-chul’dan devralan Lee, şirketin dünyanın en başarılı firmalarından biri konumuna getirmişti. Samsung, Lee’nin idaresinde 2007’de dünyanın en büyük 100 şirketi sıralamasında yer almıştı. 2008’de vergi ödememek için yargı görevlilerine ‘rüşvet fonundan ödeme yaptığı’ iddiasıyla gündeme gelen Lee, finansal usulsüzlük suçundan da 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myungbak’ın özel af çıkarmasının ardından 2009 Aralık ayında beraat etmişti.