Samsung yeni telefonu Galaxy F41'i tanıttı!

Güney Kore merkezli dev teknoloji üreticisi Samsung, yeni telefonu Galaxy F41'i kullanıcıların beğenisine sundu. Galaxy F serisindeki ilk telefon olan Galaxy F41, kamera özellikleri ile dikkat çekmeyi başardı. İşte Galaxy F41'in özellikleri ve fiyatı...

Hindistan'da düzenlenen bir etkinlikle duyurulan Galaxy F41, 6.4 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük sunan bir Super AMOLED ekranla birlikte geldi. Bu ekranda, 32 Megapiksel çözünürlük yer alıyor.

Telefonun arka kısmında, parmak izi sensörü ve dikey olarak yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu bulunuyor. 64 Megapiksel ana kamerası olan telefon, 8 Megapiksel çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera ve 5 Megapiksel canlı odak sensörü barındırıyor.

Samsung Galaxy F41, gücünü Exynos 9611 işlemciden alıyor. 6 GB RAM ve 128 GB'ye kadar da depolama alanı sunan telefon, depolama alanının genişletilebilmesi için microSD desteği de sunuyor. Telefonun 6.000 mAh devasa kapasiteli bataryası ise 15 watt hızlı şarj desteği sağlıyor.

Samsung Galaxy F41'in fiyatı

16 Ekim'de satışa sunulacak olan yeni model Galaxy F41 64 GB depolama alanına sahip versiyonunun fiyatı 232 dolar, 128 GB depolama alanına sahip versiyonunun fiyatı ise 245 dolar olarak belirlendi.