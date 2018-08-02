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Samsung yeni tabletini tanıttı: Galaxy Tab S4

Teknoloji devi Samsung, ortaya çıkan sızıntılar nedeniyle uzun süredir gündemden düşmeyen en yei model tableti Galaxy Tab S4'ü resmi olarak tanıttı

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:00
Samsung yeni tabletini tanıttı: Galaxy Tab S4

Gücünü Qualcomm`un 2.6 GHz frekans hızında çalışan Snapdragon 835 işlemcisinden ve Adreno 540 grafik biriminden alan Galaxy Tab S4, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı sunuyor. Ayrıca cihazın depolama kapasitesi MicroSD kart desteği ile yükseltilebiliyor.

KAMERA PERFORMANSI KULLANICIYI MEMNUN EDECEK

Kamera tarafında 13 Megapiksel çözünürlüğünde 4K video kaydı yapabilen arka ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde Full HD video kaydı yapabilen ön kameraya sahip Galaxy Tab S4, kamera performansı olarak kullanıcısını memnun edecek.

AKG imzası taşıyan ve Dolby Atmos desteği sunan dört adet hoparlörün yer aldığı tablet, yenilenen S-Pen ile geliyor. Hızlı şarj desteği bulunan Galaxy Tab S4, batarya tarafında ise 7300 mAh gücünde batarya kapasitesine sahip. WiFi ve LTE olmak üzere iki farklı versiyona sahip olan tablet, kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile çıkıyor.

10.5 inç büyüklüğünde ve 2560 × 1600 piksel çözünürlüğünde SUPER AMOLED ekran bulunduran tablet, 24 Ağustos itibariyle satışa sunulacak. Galaxy Tab S4`ün Wi-Fi versiyonu 700 Euro fiyat etiketiyle, LTE versiyonu ise 750 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 16:00
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