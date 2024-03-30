Samsung sahipleri dikkat! İşte yeni özellik: Sınırsız batarya tamiri sunacak... Maliyeti 2 dolar artıracak

Mayıs ayından itibaren Samsung Care+ hizmeti, cihaz sahiplerine sınırsız batarya tamiri imkanı sağlayacak. Bu yenilikle birlikte, kullanıcılar artık batarya sorunları konusunda endişelenmek zorunda kalmayacak ve cihazlarını daha uzun süre güvenle kullanabilecekler. Samsung'un bu adımı, müşteri memnuniyetini artırma ve teknolojiyi sorunsuz bir şekilde kullanma deneyimini geliştirme yönündeki taahhüdünü gösteriyor.

Mayıs itibarıyla Samsung’un ABD’deki Care+ koruma planları, sınırsız batarya tamirlerini içerecek şekilde güncelleniyor. Bu yeni hizmet, hem Care+ hem de Hırsızlık ve Kayıp ile Care+ seviyelerinin avantajları arasına dahil edilecek.

Ancak akılda tutulması gereken iki önemli nokta var. İlk olarak, bu hizmet her iki planın aylık maliyetini 2 dolar artıracak. İkinci olarak ve belki de en önemlisi, cihazınızın batarya sağlığı %79 veya daha düşükse tanı testi yapılacak ve eğer şartları sağlıyorsanız batarya tamiri için uygun olacaksınız. Ayrıca, kapsanan cihazda “ek hasarın olmaması” gerekiyor. Samsung, mevcut abonelere gönderdiği bir bildirimde, bu tamir seçeneğinden faydalanabileceğinden bahsetti.

Samsung Care+ Mayıs'tan itibaren sınırsız batarya tamiri sunacak

Samsung Care+ ve Hırsızlık ve Kayıp ile Samsung Care+’ın aylık fiyatı cihaza göre değişiklik gösteriyor, şu anda aylık yaklaşık 8 dolardan 18 dolara kadar değişen bir yelpazede seyrediyor. Mayıs’tan itibaren bu fiyat aralığı yaklaşık olarak aylık 10 dolardan 20 dolara yükselecek.

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Care+, sınırsız tamirler, düşme ve dökülme, ilk yılın ardından mekanik arızalar, ayrıca 29 dolarlık ekran tamirleri gibi kapsamlı bir koruma sunuyor. İş günü sonrası değişimler, 24/7 uzman desteği, uygun posta yoluyla tamir ve değiştirme hizmetleri ve tabii ki Samsung sertifikalı teknisyenler tarafından orijinal Samsung parçalarının kullanılması gibi avantajlarla geliyor.

Adından da anlaşılacağı üzere, ek bir ücret karşılığında, Hırsızlık ve Kayıp ile Care+ cihazınızın çalınması ve kaybolması durumlarını da kapsıyor. Bu sadece telefonlar, tabletler ve saatler için geçerliyken, ‘Vanilya Care+ Samsung PC’leri ve gerçek kablosuz kulaklıklarla da uyumlu.

teknolojioku'ya göre: Bu yeniliklerle birlikte, Samsung kullanıcılarına daha fazla güvenlik ve kolaylık sunmayı amaçlıyor. Batarya sağlığı zamanla düşen kullanıcılar için sınırsız batarya tamiri imkanı, cihazların daha uzun ömürlü olmasını sağlayarak çevre dostu bir yaklaşımı da destekliyor. Aylık bir miktar artışla sunulan bu kapsamlı hizmet, kullanıcıların cihazlarından maksimum fayda sağlamalarına olanak tanıyacak ve teknolojik yaşamı daha da sorunsuz hale getirecek.