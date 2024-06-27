Samsung katlanabilir telefon hamlesi yaptı: Kağıt gibi ince olacak! Honor Magic V3 özellikleri sızdı

Honor, yeni katlanabilir akıllı telefonu Magic V3’ü tanıtmaya hazırlanıyor ve bu cihazın önceki modele göre çok daha ince olacağı söyleniyor. Honor Magic V2, 9,9 mm kalınlığı ile katlanabilir telefonlar arasında yeni bir standart belirlemişti. Ancak, yeni Magic V3 modeli, bu standardı daha da ileriye taşıyacak. İşte detaylar…

Yeni Honor Magic V3 katlanabilir telefon hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Cihaz neredeyse bir kağıt kadar ince olacak...

Honor Magic V3, daha ince, hafif ve güçlü olacak

Weibo’da yapılan bir paylaşımda, yeni Honor Magic V3 cihazın çok yakında piyasaya sürüleceği ve yine sınırları zorlayacağı belirtti. Magic V3’ün ince profili, Magic V2 ile karşılaştırılarak, bu yeni modelin daha da ince olacağı ima edildi. Peki ne kadar ince olacak?

Güvenilir bir leaker olan Rodent950’ye göre, Honor Magic V3 modelinin kalınlığı 9 ila 9,8 mm arasında olacak, yani önceki modelden daha ince ama 9 mm’nin altına düşmeyecek. Ağırlığının ise yaklaşık 220 gram olacağı belirtiliyor (Magic V2’nin ağırlığı 237 gramdı). Cihaz, 5.000-5.500 mAh batarya kapasitesine ve 66W hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Ultra ince bir USB-C konnektör ile donatılan Honor Magic V3, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SoC tarafından desteklenecek. Kamera konusunda ise 50 MP ana sensör kullanılacağı bilgisi mevcut. Honor Magic V3, hem tasarım hem de donanım açısından önemli iyileştirmeler sunacak. Daha ince ve hafif yapısı, yüksek performanslı işlemcisi ve güçlü batarya kapasitesi ile dikkat çekecek.