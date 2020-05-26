Samsung güvenliği arttıracak çip geliştirdi

Samsung, kullanıcıların veri güvenliğini sağlamak amacıyla mobil cihazlar için 'S3FV9RR' isimli ikinci nesil bir güvenlik çipi geliştirdiğini açıkladı. Geliştirilen yeni çipin akıllı telefonlar için güvenlik yazılımı içeren bağımsız bir donanım birimi olarak sunulacağı belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, cihazın ana işlemcisinden bağımsız olarak çalışan ve çok yönlü olan yeni güvenlik çipinin mobil cihazlarda yükleme, mobil ödeme ve diğer işlemler için koruma sağlayacağı belirtildi.

Geliştirilen yeni güvenlik çipinin ilerleyen günlerde kullanıma sunulması bekleniyor.