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Gündem Samsung Galaxy S21 fiyat bilgisi sızdırıldı
Gündem

Samsung Galaxy S21 fiyat bilgisi sızdırıldı

Tanıtım tarihi 14 Ocak olarak belirlenen, özellikleri ve görselleri sızdırılan Samsung Galaxy S21 ailesi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Galaxy S21 ailesinin fiyat listesi sızdırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 11:19:00 -
Samsung Galaxy S21 fiyat bilgisi sızdırıldı

Samsung Unpacked 2021 etkinliğiyle tanıtılacak olan Galaxy S21 ailesi, yeni bir sızıntı ile gündeme geldi. Qualcomm Snapdragon 888 ve Exynos 2100 işlemcilerin kullanılacağı modeller, kamera özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Galaxy S21 modelinin 6.2 inç, S21 Plus modelinin 6.7 inç ve S21 Ultra modelinin ise 6.8 inç ekran boyutlarıyla karşımıza çıkacağı söylentiler arasında yer alıyor. Galaxy S21 Ultra modelinin diğer cihazlardan farklı olarak 16 GB RAM/512 GB depolama seçeneğiyle geleceği belirtiliyor.

İddiaya göre Galaxy S21 Ultra modeli 2 adet zoom kamerasına sahip olacak. Sızıntı bilgisini paylaşan ekip, her 2 kameranın da aynı anda çalışabileceğini açıkladı. Diyafram açıklığı f/2.4 olan ilk zoom kamerasının 3 kat yakınlaştırma özelliğine sahip olacağı, diğerinin ise f/4.9 diyafram açıklığıyla birlikte 10 kat yakınlaştırma yapabileceği söylentiler arasında yer alıyor.

Galaxy S21 fiyat etiketinin Avrupa pazarı için 899 euro olarak belirlendiği iddia ediliyor. Galaxy S21 Plus modeli, 1.049 euro ve S21 Ultra modelinin ise 1.399 euro fiyat etiketiyle satışa çıkacağı söyleniyor.

 

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