Samsung Galaxy M21, n11.com'da satışa sunuldu

İSTANBUL(AA) - Samsung'un büyük ilgi gören Galaxy M serisinin yeni üyesi Galaxy M21, n11.com'da yerini aldı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung'un maksimum eğlence için tasarlanan Galaxy M serisinin son üyesi Galaxy M21, n11.com'da satışa sunuldu.

Üçlü arka kamerası, yüksek performansı ve uzun saatler yeten pil gücüyle öne çıkan cihaz, geniş 6,4 inç Sonsuz-U Ekranı ile eğlenceyi doya doya yaşatıyor. Siyah, yeşil ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulan Galaxy M21, ergonomik tasarımı sayesinde ele tam oturuyor ve üstün kalite, parlak dış yüzeyiyle kullanıcıların tarzına tarz katıyor.

Galaxy M21, Super AMOLED FHD+ teknolojisiyle film seyrederken ve oyun oynarken etkileyici bir izleme deneyimi sunuyor.

Üçlü arka kamerasıyla her anı yakalama fırsatı sunan Samsung Galaxy M21, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP derinlik kamerası ile kusursuz fotoğraf çekebilmek için gerekli tüm özelliklere sahip. Aynı zamanda 20 MP ön kamerası ve arka planı hafifçe bulanıklaştıran "Canlı Odak" özelliğiyle en iyi selfie'leri yakalıyor.

8 çekirdekli işlemcisi ve 4GB RAM'i ile hızlı ve yüksek kalitede oyun deneyimi için yüksek performans sunan Galaxy M21, 64GB dahili depolama alanıyla içerik izlemek, indirmek ve paylaşmak için kullanıcısına fazlasıyla yer sunuyor. MicroSD kart desteğine sahip olan cihazın toplam kapasitesi 512 GB'a kadar artırılabiliyor.

Galaxy M21, uzun saatler yeten 6.000mAh pil gücüyle de dikkati çekiyor. Cihaz, 15W'a kadar hızlı şarj özelliği ile daha kısa sürede daha fazla şarj sağlıyor.

Game Booster özelliğiyle oyun performansını en üst seviyeye çıkaran Galaxy M21, özel arayüzü ve kolay erişilir menüsüyle dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırıyor. Pil, sıcaklık ve bellek optimizasyonu için kişinin kullanım alışkanlıklarını öğrenerek oyunda en iyisi olmayı sağlayan cihaz, Frame Booster özelliğiyle de grafiklere kusursuz ve canlı hareket katıyor.