Samsung, Galaxy A52 ve Galaxy A72'yi 'sızdırdı'

Samsung'un orta seviyeyi temsil eden Galaxy A serisi, özellikle A5 ve A7 modelleri ile önemli başarılara imza atıyor. Geçtiğimiz yılın iki telefonu Galaxy A51 ve Galaxy A71, hem orta seviyenin üzerine çıkan özellikleri, hem de uygun fiyatları ile dikkat çekiciydi. Şimdi bu iki modelin yenilenmesi için çok az bir süre kaldı; Galaxy A52 ve Galaxy A72'nin Mart ayı sonuna kadar resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

Her iki telefon hakkında bazı sızıntıları bir süre önce gördük. Bu sızıntılarda telefonların tasarımları da ortaya çıkmıştı ama hiç bir sızıntı, resmi bir kaynaktan gelmiyordu. Şimdiyse ilk kez, resmi bir Samsung sitesi, Galaxy A52 ve Galaxy A72'nin görüntülerini yayınlamış durumda...

Samsung'un Birleşik Arap Emirlikleri sitesi de, Galaxy A52 ve A72 için hazırlanıyor ve görünüşe göre hazırladıkları ürün sayfasında, "yanlışlıkla" iki telefonun da tasarımını yayınlamış durumda. Hem Galaxy A52'nin, hem de Galaxy A72'nin çerçevelerinin biraz daha inceldiği görülüyor. Ayrıca ön kamera boşluğu da önemli oranda küçültülmüş. Hatta A72'nin kamera boşluğu, A52'nin kamera boşluğundan bile daha küçük görünüyor.

Hem Galaxy A52, hem de Galaxy A72, LTE ve 5G olmak üzere iki farklı seçeneğe sahip olacak. Bu ayın sonunda kadar gerçekleşmesini beklediğimiz tanıtım etkinliğinde büyük ihtimalle A52'nin iki modeli de tanıtılacak. Ancak A71'in ilk aşamada sadece LTE modelinin tanıtılması bekleniyor.