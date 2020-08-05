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Teknoloji

Samsung bugün merakla beklenilen Unpacked etkinliğini düzenleyecek

Samsung yeni cihazlarını bugün Unpacked etkinliği ile kullanıcıları ile paylaşacak. Peki Samsung Unpacked etkinliği ne zaman olacak? Samsung Unpacked etkinliği ile hangi cihazlar tanıtılacak?

Yeniakit Publisher
2020-08-05 12:26:00 -
Samsung bugün merakla beklenilen Unpacked etkinliğini düzenleyecek

Samsung merakla beklenilen lansmanı olan "Unpacked" bugün gerçekleştirilecek. Uzun zamandan beri yeni cihazlarını tanıtmayı bekleyen Samsung tanıtıma, bugün Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Etkinlikte neler olacak?

Bugünki etkinlikte yeni Samsung Galaxy Note 20 serisi göreceğiz. Tabi tanıtım bununla sınırlı kalmayacak aynı zamanda Samsung'un yeni kablosuz kulaklığıda teknolojiseverler ile buluşacak. Ayrıca Samsung'un en iyi akıllı saati olduğu iddia edilen Samsung Galaxy Watch 3'ünde resmi tanıtımı gerçekleştirilecek. Bütün bunlara ek olarak daha önceden görüntülerini paylaştığımız Samsung Galaxy S7 Tab'ında lansmanda tanıtılması bekleniliyor. Samsung Unpacked tanıtım lansmanını buraya tıklayarak takip edebilirsiniz. 

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