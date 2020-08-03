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Teknoloji

Samsung bakterileri ve mikropları öldürebilen cihaz geliştirdi

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bakterileri ve mikropları öldürebilen 'Samsung UV Sterilizer' isimli yeni bir cihaz geliştirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 06:07:00 -
Samsung bakterileri ve mikropları öldürebilen cihaz geliştirdi

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, akıllı telefonların, saatlerin ve kulaklıkların sterilize edilebileceği yeni bir cihaz geliştirdi. 'Samsung UV Sterilizer' adı verilen yeni cihazın bakterilerin ve mikropların yüzde 99'unu yok ettiği belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen yeni cihazın birçok mikrop ve bakteri türünü sadece 10 dakika içerisinde yok ettiği ifade edildi.

10W kablosuz şarj özelliğine sahip olduğu söylenen yeni cihazın ilerleyen günlerde satışa sunulması bekleniyor.

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