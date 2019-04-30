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Samsun’dan Mart ayında 59 milyon dolarlık ihracat

Mart ayı itibarıyla Samsun’dan 59,1 milyon dolar değerinde ihracat, 68,1 milyon dolar değerinde ise ithalat gerçekleştirildi.

30 Nisan 2019 Salı 13:21
Samsun’dan Mart ayında 59 milyon dolarlık ihracat

Mart ayı itibarıyla Samsun’dan 59,1 milyon dolar değerinde ihracat, 68,1 milyon dolar değerinde ise ithalat gerçekleştirildi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret İstatistiklerinden "Samsun Dış Ticareti 2019 Mart” konusunda bilgilendirme yaptı. 2019 Mart ayı geçici sonuçlarına göre; Mart ayı itibarıyla Samsun’dan 59,1 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (54,9 milyon dolar) yüzde 7,6 arttı. Mart ayı itibarıyla Samsun’da 68,1 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirildi. İthalat değeri ise bir önceki yılın aynı ayına göre (83,7 milyon dolar) yüzde 18,6 azaldı.


Samsun’da Mart ayında en fazla ihracat 7,7 milyon dolar ile Etiyopya’ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 7,2 milyon dolar ile Yemen ve 6,1 milyon dolar ile Hollanda izledi. Mart ayında en fazla ithalat 22,6 milyon dolar ile Rusya’dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 11,3 milyon dolar ile ABD ve 9,4 milyon dolar Estonya takip etti.


Mart ayında Samsun’dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 12,8 milyon dolar değeri ile değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, insülin, buğday glutenine ait. Bu değeri 8,6 milyon dolar ile demir ve çelik, 5,4 milyon dolar ile demir ve çelikten eşya izledi.



İthalat içerisinde en büyük pay demir ve çeliğe ait


Mart ayında Samsun’dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay ise 20,9 milyon dolar değeriyle demir ve çeliğin oldu. Bu değeri 20,7 milyon dolar hububat, 6 milyon dolar ile gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler takip etti.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 13:21
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