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Aktüel Samsun'dan Almanya ve KKTC'ye doğal taş ihracatı
Aktüel

Samsun'dan Almanya ve KKTC'ye doğal taş ihracatı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 12:08:50 -
Samsun'dan Almanya ve KKTC'ye doğal taş ihracatı

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi granit, andezit, bazalt ve mermerden ürettiği ürünleri Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ihraç etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesine bağlı Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisi'nde doğal taşlardan üretilen şehir estetiğine katkı sağlayan ürünler Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ihraç edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ürettikleri kaliteli ürünlerin ve tasarımların iç piyasada tanınır hale geldiğini belirtti.

Bu durumun kendilerine ihracat kapısını araladığını ifade eden Demir, şöyle devam etti:

"İlk ihracatımızı Kıbrıs ve Almanya’ya gerçekleştirdik. Kıbrıs'a 25 ton, Almanya'ya ise 130 ton merdiven basamağı ihraç ettik. Ürünlerimiz buradaki otel ve villalarda kullanılacak. Samsun adına gurur verici bir durum. Zamanla ihracatımız daha da artacak. Şu an Arap ülkeleri de ilgi gösteriyor. Onların da taleplerini karşılamaya çalışacağız. Önümüzdeki yıl yurt içi satışımızı ve ihracatımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz."

Demir, talepleri karşılamak için tesisin üretime aralıksız devam ettiğini vurguladı.

Son 1,5 yılda belediye projelerindeki artışla birlikte ürettikleri ürün miktarının da 1,5 katına ulaştığına işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Buna paralel şekilde geçmiş yıllara göre satışımız 2 katına çıktı. Ürün çeşitliliğine gelince son 2 yılda tasarıma büyük önem veriyoruz. Bu yıl 50'den fazla yeni ürün tasarladık. Gelen talep üzerine de tasarım yapıp, ürün çeşidimizi artırıyoruz. Dengeli bir şekilde büyüyoruz. Talepleri karşılamada yetersiz kaldığımız zamanlarda personel sayımızı artırıyoruz. Şu an tam kapasite çalıştığımızda da belediye projelerinin yanı sıra satış ve ihracata cevap verebilecek durumdayız."

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