Samsun'daki narkotik uygulamasında 6 şüpheli yakalandı
SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen uygulamada 136 kişi, 15 araç, 4 iş yeri, 5 park ve 2 metruk bina kontrol edildi.
Uygulamada, 9 kişi hakkında Kovid-19 tedbirlerine aykırı davranmaktan, iki kişi hakkında ise amaç dışı bıçak taşımaktan idari işlem yapıldı.
Ekipler, adreslerde yaptığı aramalarda 308 uyuşturucu hap elde geçirdi.
Uygulamalarda, 6 şüpheli de gözaltına alındı.