Samsun'daki DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Irak uyruklu 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Şüphelilerin konutlarından alınan dijital materyallere el konuldu ve incelemeye alındı.