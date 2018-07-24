Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, kent merkezi ve Çarşamba ilçesinde bir süredir sürdürdüğü çalışma sonucu, 40 ekibin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda, yasa dışı bahis ve kumar oynatma suçunu işledikleri iddiasıyla 13 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.