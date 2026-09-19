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Yerel Samsun'da yanan otobüsü kenara çeken sürücü 16 kişinin tahliyesini sağladı
Yerel

Samsun'da yanan otobüsü kenara çeken sürücü 16 kişinin tahliyesini sağladı

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Samsun'da yanan otobüsü kenara çeken sürücü 16 kişinin tahliyesini sağladı

Samsun Kavak'ta Şanlıurfa'dan Samsun'a giden otobüste yangın çıktı. Sürücü Hasan Kaleli aracı kenara çekti, 16 kişi tahliye edildi; otobüste büyük hasar oluştu.

Ankara-Samsun karayolunun Kavak ilçesi Tekke mevkisinde seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı; araçtaki 16 kişi güvenli şekilde tahliye edildi. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'dan Samsun'a giden, Hasan Kaleli idaresindeki 58 SH 045 plakalı Huzur firmasına ait otobüsten seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden sürücü Kaleli, otobüsü yol kenarına çekerek araçtaki 13 yolcu ile kendisiyle birlikte 3 personelin tahliyesini sağladı; yangın faciaya dönüşmedi.

Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında otobüste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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