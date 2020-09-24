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Aktüel Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden biri tutuklandı
Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 20:01:57 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişiden biri tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen H.Y. ve M.Ö'nün bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 113,47 gram metamfetamin maddesi, 3,79 gram eroin ve 2 uyuşturucu madde kullanımı için düzenlenmiş aparat ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1600 lira ve 300 dolar ele geçirdi, H.Y. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Ekipler, Alparslan Mahallesi'ndeki ikamette uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

İkamette ve araçta arama yapan ekipler, 68,96 gram esrar maddesi ve uyuşturucu içme aparatı buldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, haklarında uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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