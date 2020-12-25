Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen O.A, H.G. ve E.U'yu takibe aldı.
Canik ilçesi Yeni Mahalle'de düzenlenen operasyon kapsamında 3 zanlının üst aramasında, 336 sentetik ecza hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 730 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.