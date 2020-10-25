Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde müşterek hareket ederek uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen E.G. ve O. G'nin ikametlerinde arama yapılan ekipler, 2 bin 345 kapsül sentetik ecza ele geçirdi.

Şüphelilerden E. G. ve O. G. ile bağlantısı tespit edilen B. E. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.



