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Aktüel Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 15:34:41 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ve İlyasköy mahallelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 83,78 gram sentetik kannabinoid maddesi, bir hassas terazi, 2 adet şeffaf eldiven ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 460 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla İ.İ, M.K. ve C.A. gözaltına alındı.



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