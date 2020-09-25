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Aktüel Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:29:56 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen şüphelilerin yakalanması için il merkezi ile Bafra ve Çarşamba ilçelerinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün de desteğiyle 31 ekip ve 115 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

397 sentetik ecza hapı, 9,93 gram esrar, 3,22 gram sentetik kannabinoid, esrar öğütme makinesi, 5 gram kenevir tohumu, 3 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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