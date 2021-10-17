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Yerel Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Yerel

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 17:15:00 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan takibe alınan B.K, Kökçüoğlu Mahallesi'nde yakalandı.

Ekipler, B.K'nin üzerinde ve evinde bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ve 2 filtre cihazı ele geçirdi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan B.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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