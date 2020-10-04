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Aktüel Samsun'da uyuşturucu operasyonu
Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-10-04 01:28:53 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonu

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yapılan uygulamada 125 şahıs, 18 araç, 5 iş yeri, 4 park ve 2 metruk binanın kontrol edildiği bildirildi.

Uygulamada 190,42 gram esrar maddesi, 86,34 gram sentetik kannabinoid maddesi, 31 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 460 lira para, 2 adet şeffaf eldiven, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, 7 adet 9 milimetre çapında mermi ele geçirilirken toplam 11 şahsa işlem yapıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca 4 şahıs hakkında salgın tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı.

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