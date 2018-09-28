Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ali U. ve Şahin D'yi takibe aldı.

Ekipler, durdurdukları Şahin D'nin üzerinde ve evinde yaptıkları aramada 203 gram uyuşturucu ile bir tabanca ele geçirdi.

Şahin D. ile bağlantılı hareket ettikleri öne sürülen Ali U. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Şahin D. tutuklandı, Ali U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.