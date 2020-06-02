  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:40:21 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ilçesi Gürgendağ Mahallesi'nde uyuşturucu sattıkları belirlenen 4 kişinin ev ve eklentileri ile ormanlık alanda arama yaptı.

Aramada 105 bin kök Hint keneviri, 18 kilogram kubar esrar ile 4 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca ve bıçak bulundu.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı