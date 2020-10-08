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Aktüel Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi yakalandı
Aktüel

Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 14:04:10 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra, Ayvacık, Terme, Çarşamba, Atakum ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, narkotik dedektör köpeği "Ozon"un da kullanıldığı aramalarda 13 kilo 301 gram kubar esrar, 331 kök kenevir, 25 gram metamfetamin, 44 sentetik hap, 4 ruhsatsız av tüfeği, 97 fişek, 2 bin 685 lira ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.


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