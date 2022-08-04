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Yerel Samsun'da uyuşturucu operasyonları! 2 kişi yakalandı
Yerel

Samsun'da uyuşturucu operasyonları! 2 kişi yakalandı

Samsun'un Havza ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 16:56:00 -
Samsun'da uyuşturucu operasyonları! 2 kişi yakalandı

Havza Emniyet Müdürlüğü ekipleri Y.T'nin, Memduhiye Mahallesi'ndeki evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Evin bahçesindeki 6 köpeğin kontrol altına alınmasının ardından evde yapılan aramada saksılarda 92 kök, 590 gram da toplanmış Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri de Kirazlıkçay Mahallesi'nde T.A'nın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adreste yapılan aramada, 376 sentetik ecza hapı ve 131 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli T.A. gözaltına alındı.

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