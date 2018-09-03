Samsun'da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Mehmet Ahıska yönetimindeki 05 ET 561 plakalı otomobil, Samsun Ankara kara yolu Yibitaş Kavşağı'nda Ömer Koç idaresindeki 19 HG 264 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Hatice Koç, Elif Koç Tırpancı, Beyza ve Suzan Ahıska yaralandı.

Yaralıların 112 Acil Servis ambulanslarına taşınması sırasında, ambulanslardan birinin şoförü A.T ile yaralılara yardım etmek isteyen çevredeki vatandaşlardan M.K. arasında, yaralılara müdahale edilme şekli konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K. ambulans şoförüne yumruk attı.

A.T, darbedilmesine rağmen görevli olduğu ambulansla yaralıları Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşıdı, burada da yaralıların sedye ile servise taşınmasına yardım etti.

Daha sonra aynı hastanede A.T'ye tıbbi müdahale yapıldı. Ambulans şoförünün şikayeti üzerine M.K. gözaltına alındı.