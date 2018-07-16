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Samsun’da trafik kazası: 5 kişi yaralı

Fransa plakalı bir aracın kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:47
Samsun’da trafik kazası: 5 kişi yaralı

Kaza, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Mahmutlu mevkisinde gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Mamuka Archuadze idaresindeki EX 855 TM Fransa plakalı otomobil, Kavak’tan Samsun istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki duvara çarpıp takla attı.

Kazada, araç sürücüsü Mumuka Archuadze (48) ile birlikte Ana Pızchelaurı (22), Valerıan Phıtskhelaurı (16), Jondo Chomakadze (70) ve Avtadıl Phıtskhelaurı (42) yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 11:47
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