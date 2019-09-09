Samsun’da trafik kazası: 3 yaralı Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Samsun-Ankara karayolu Yibitaş Kavşağı’nda gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri Atay (86) idaresindeki 57 AS 354 plakalı otomobil Kavak’tanSamsun merkez istikametine seyir halindeyken kırmızı ışıkta bekleyen Nevzat Zanidaresindeki 55 ST 686 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Sabri Atay ile diğer araçta bulunan Kevser Zan (48) ve Hatice Can (53) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.