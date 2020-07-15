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Aktüel

Samsun'da "torbacı" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 12:44:42 -
Samsun'da "torbacı" operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, kent merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada 1596 sentetik hap, 234 uyuşturucu hap, 2,25 gram sentetik kannabinoid, 1,95 gram esrar, 1 tabanca, 5 fişek ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı, emniyete götürüldü.

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