Samsun’da terör örgütü DEAŞ’tan 6 Iraklı tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgünü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 1’i 18 yaşından küçük 7 DEAŞ’lı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 18 yaşından küçük olan Iraklı serbest bırakılıp ailesine teslim edilirken, 6 Iraklı savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 6 Iraklı mahkemece, "silahlı terör örgütün üye olmak" suçlarından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.