Samsun’da teknoloji üssü için hazırlık sürüyor!
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Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulması planlanan Teknoloji Geliştirme Bölgesi için çalışmalar devam ediyor.
Samsun’un teknoloji odaklı üretim altyapısını güçlendirecek yeni Teknoloji Geliştirme Bölgesi için hazırlık süreci devam ediyor. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) heyeti, farklı teknoparkların yönetim yapıları, AR-GE faaliyetleri ve sanayi kuruluşlarıyla geliştirdiği iş birliklerini incelemek üzere Marmara Teknokent ile Gebze OSB Teknopark’ta temaslarda bulundu.
OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Samsun Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Burak Aydoğdu ve Samsun Merkez OSB Bölge Müdürü Hakan Tütüncüoğlu’nun katıldığı ziyaretlerde, teknoparkların yönetim ve işleyiş modelleri hakkında bilgi alındı.
Görüşmelerde, teknoparkların OSB bünyesindeki işletmelerle geliştirdiği iş birlikleri, girişimcilik ekosistemine sunduğu destekler ve sanayi kuruluşlarının AR-GE ve yenilikçilik kapasitelerini artırmaya yönelik uygulamalar ele alındı.
Ziyaretlerde edinilen bilgi ve deneyimlerin, Samsun Merkez OSB’de kurulması planlanan Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin yapılanmasına katkı sağlaması bekleniyor. Çalışmayla bölgedeki işletmelerin teknoloji geliştirme ve yenilikçilik kapasitesinin artırılması, Samsun’un teknoloji odaklı üretim altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.
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