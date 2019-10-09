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Samsun'da "tefecilik" operasyonu! 7 gözaltı

Baba ve iki oğlunun da aralarında bulunduğu 7 kişi yakalandı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 12:57
Samsun'da "tefecilik" operasyonu! 7 gözaltı

Samsun'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda, baba ve iki oğlunun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "nitelikliyağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yeri kurşunlama" iddialarına yönelik soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

İlkadım ilçesinde belirlenen 3 ikamet ve bir iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, K.F, oğulları K.C.F. ve A.C.F. ile M.Ç, K.C.Ç, G.Ç. ve E.A'yı yakaladı.

Operasyonda, tefecilik yoluyla elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerinde çok sayıda senet, 20 bin lira,tabanca, 7 mermi, dijital materyal ile 28 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 12:57
  1. Samsun
  2. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  3. nitelikli yağma
  4. kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
  5. iş yeri kurşunlama

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