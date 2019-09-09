Samsun’da şüpheli ölüm Samsun’da bir kişi evinde ölü bulundu.

Samsun’da bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal Çeviker’den (49) haber alamayan yakınları evine gitti. Işıklar açık olmasına rağmen kapıyı açan olmayınca polise haber verildi. İtfaiye balkondan eve girip kapıyı açtıktan sonra içeriye giren polis ekipleri şahsı ölü olarak buldu. Erdal Çeviker’in ölümü şüpheli bulunarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çeviker’in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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