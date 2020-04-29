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Aktüel

Samsun’da şüpheli ölüm

Samsun’da yerde yatarken baygın halde bulunan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2020-04-29 17:28:50 -
Samsun’da şüpheli ölüm

Samsun’da yerde yatarken baygın halde bulunan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerde yatarken baygın halde bulunan 47 yaşındaki Muharrem Mutlu, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Ondokuzmayıs Devlet Hastanesine kaldırıldı. Muharrem Mutlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mutlu’nun ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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