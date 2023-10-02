Samsun’da su taşkınlarını önleyecek köklü projeler

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ekiplerin bölgedeki çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. SASKİ, ani ve sağanak yağış sonrası kot probleminden kaynaklı sanayi bölgesi ve çevre yollarında biriken yağmur sularının deşarj edilememe sorununu Keson Terfi Merkezi ile çözüyor. Terme, Bafra ve Canik ilçelerinde inşa edilecek büyük keson kuyu imalatı çalışmaları başladı. İlki Canik’te eski stat kavşağındaki Çarşamba Caddesi ile Atatürk Bulvarı arasında kalan orta refüjde inşa edilen 6 metre çapında ve 8 metre derinlikteki Yağmur Suyu Keson Terfi Merkezi’nin betonarme imalatı tamamlandı. Gülsan ve Eski Sanayi Bölgesi’ndeki terfi merkezinde biriken yağmur sularının tahliyesini Mert Irmağına sağlamak amacıyla duktil boruların belirlenen hatta döşenmesi işlemi başladı. Sözleşme bedeli 7 milyon 555 bin lira olan projenin inşaat çalışmaları bittiğinde sağanak yağmurlar sonrası bölgede biriken yüzey suları Yağmur Suyu Keson Terfi Merkezi’nde toplanacak. Merkezde bulunan ve her biri saniyede 0,5 metreküp su tahliyesi gücüne sahip 4 adet pompa yardımıyla alıcı ortama deşarj edilecek. SASKİ, bu sayede bölgede yaşanan yağmursuyu ve taşkın probleminin önüne geçecek. Başkan Demir, “Maalesef şehrimizde son birkaç ayda ani ve şiddetli sağanak yağışlar sonucunda sel ve taşkın afetleri meydana geldi. Ekiplerimizin bölgedeki hummalı çalışması gece-gündüz devam ediyor” dedi.