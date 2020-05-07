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Aktüel

Samsun’da stajyer avukatlar cübbe giydi

SAMSUN (İHA) – Samsun Barosu’nda stajını tamamlayan 8 stajyer avukat, yemin edip cübbe giyerek, avukatlık mesleğine ilk adımı attı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 15:33:51 -
Samsun’da stajyer avukatlar cübbe giydi

SAMSUN (İHA) – Samsun Barosu’nda stajını tamamlayan 8 stajyer avukat, yemin edip cübbe giyerek, avukatlık mesleğine ilk adımı attı.


Genç avukatlar törende cübbe giyip ruhsatlarını Samsun Baro Başkanı Av. Kerami Gürbüz’ün elinden aldı. Avukatlık yemini ettiler. Korona virüsü tedbirleri kapsamında yönetim kurulu üyeleri törene online olarak katıldı.


Samsun Baro Başkanı Av. Kerami Gürbüz, “Samsun Barosu’nda stajını tamamlamış 8 genç hukukçu arkadaşımıza yeminlerini yaptırıp, cübbelerini giydirip, ruhsatlarını takdim edeceğiz. Bu törenin yönetim kurulunun huzurunda olması gerekiyor. Bu salgın nedeniyle biz de yemin törenini yönetim kurulu arkadaşlarımızın programa online katılımıyla kamera aracılığıyla yapıyoruz. Hem genç arkadaşlarımızı ruhsatlarını geciktirerek mağdur etmemek hem de aynı zamanda salgın nedeniyle alınan tedbirlere mümkün olduğunca uyarak bu fiziksel mesafeden insanlarımızı mümkün olduğunca korumayı amaçlıyoruz. Bu noktada belki de ilk kez böyle bir yemin ve ruhsat töreni yapılıyor” dedi.


Törende yemin eden Av. Şevval Yaşar, “1 yıllık bir staj süreci vardı. Avukatım sayesinde birçok şey öğrenme fırsatı buldum. Bugünde ruhsatımı aldım. Tabi sağlık olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zorlu süreçte bu törenin yapılmasını memnuniyetle karşılıyorum” diye konuştu.

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