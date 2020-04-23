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Aktüel

Samsun’da sokağa çıkma yasağında polis denetimi

Türkiye’de sokağa çıkmanın 4 gün kısıtlanmasının ardından polisler sokaklarda araçlar üzerinde uygulama yaparak izin belgelerini kontrol ediyor.

2020-04-23 12:41:01 -
Samsun’da sokağa çıkma yasağında polis denetimi

Türkiye’de sokağa çıkmanın 4 gün kısıtlanmasının ardından polisler sokaklarda araçlar üzerinde uygulama yaparak izin belgelerini kontrol ediyor.


İçişleri Bakanlığı’nca korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Samsun’da da polisler araçlar üzerinde denetimler yapıyor. Ekipler durdurdukları araçlarda bulunanlarda izin belgelerine ve kısıtlaması olup olmadığına bakıyor. 112’yi arayarak hastalık veya başka bir mazeretlerinden dolayı izin alanları da teyit edip daha sonra yollarına devam etmelerini sağlıyor.


İzin belgesi olmadan sokağa çıkanlara ise ceza yazılıyor.

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