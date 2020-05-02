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Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyum havadan görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-05-02 13:19:30 -
Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyum havadan görüntülendi

SAMSUN (AA) - Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de sokak, cadde, park ve kara yolları boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında, aralarında Samsun'un da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'taki 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sokak, cadde, park ve kara yolları sessizliğe büründü.

Kentte görevli kolluk kuvvetleri dışında sokak ve caddelerde kimse bulunmuyor. Geçiş güzergahındaki kentte kara yolları da boşaldı.

Trafik polisleri kavşaklardaki denetimlerini sürdürüyor.

Kentin boş kalan cadde ve sokakları insansız hava aracıyla görüntülendi.



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