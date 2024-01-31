Samsun'da şok iddia: gelen mesaj can aldı! Tanışalım diye şart koştuğu söylentiler doğru çıktı! Hak ettiği cezası...

Samsun'da kız arkadaşına sosyal medya üzerinden 'tanışalım' mesajı yazan kişiyi, iş yerine giderek tabancayla öldüren şahıs yargılandığı mahkemece 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi'nde 25 Mayıs'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selda U. (33) sanayi sitesinde Hüseyin Erdoğan'ın (32) çalıştığı lastikçi dükkanına giderek aracının lastiğini tamir ettirdi.

Genç kadın Instagram hesabında lastikçi dükkanını etiketleyip teşekkür etti. İddiaya göre lastikçi çalışanı Hüseyin Erdoğan, genç kadına "Tanışalım" şeklinde mesaj yazdı. Selda U.'nun erkek arkadaşı Çağlar K. (29), Hüseyin Erdoğan'ın sosyal medya üzerinden kız arkadaşına attığı mesajı görünce tepki gösterip Selda U. ile tartıştı. Çağlar K., kız arkadaşı ile birlikte konuşmak için lastikçi dükkanına gitti. Burada Hüseyin Erdoğan ile tartışan Çağlar K. tabancayla şahsı belinden yaraladı.

2 çocuk babası Hüseyin Erdoğan kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Çağlar K. ve kız arkadaşı Selda U. ise polis tarafından yakalandı. Çağlar K. tutuklanırken, Selda U. ise serbest bırakıldı.

Çağlar K., Selda U. ve olay yerinden kaçan Çağlar K.'yi aracıyla Tekkeköy ilçesine götüren M.D. hakkında dava açıldı. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasında Çağlar K., "Kesinlikle olay yerine öldürme kastı ile gitmedim. Bu olaydan dolayı pişmanım" dedi. Mahkeme, Çağlar K.'yi adam öldürmekten 25 yıl, silahtan ise 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmederken, Selda U. ile M.D.'nin ise beraatlarine karar verdi.

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