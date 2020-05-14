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Aktüel

Samsun’da silahlı saldırıya 3 gözaltı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir gencin yaralanması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:12:12 -
Samsun’da silahlı saldırıya 3 gözaltı

Samsun’da silahlı saldırıya uğrayan bir gencin yaralanması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Muhteşem Süleyman Caddesi’nde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı M.K.’nin idaresindeki motosiklet ile olay yerine gelen M.T.(26), burada ticari taksi ile olay yerinde gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla ateş edilmesi sonucu sağ bacağından vurularak yaralanan M.T. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ticari takside bulunan 3 kişi kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen E.K. yanında bulunan N.A. ile taksi şoförü U.H.’yi yakalanarak gözaltına aldı.


Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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