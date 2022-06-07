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Yerel Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı !
Yerel

Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı !

Samsun'da meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 07:50:00 -
Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı !

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi TOKİ bloklarında saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğrayan Emre G. (31) ile Hüseyin A.Ö. (37) yaraladılar.

Yaralılardan Emre G. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Hüseyin A.Ö. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Emre G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve hastanede ameliyata alındığı öğrenildi. Olay sırasında ağır yaralı Emre G.'yi hastaneye getiren otomobile de 3 kurşun isabet ettiği ve lastiğinin de patladığı ortaya çıktı. Polis olay yerinden kaçan kimliği belirsiz şüphelilerin kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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