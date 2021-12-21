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Yerel Samsun'da silahlı saldırı
Yerel

Samsun'da silahlı saldırı

Samsun'da silahlı saldırı sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 11:45:00 -
Samsun'da silahlı saldırı

Samsun'un Havza ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

D.G, kendisine ait ticari taksinin içinden Kevser Camisi önündeki Havza Şehiriçi Minibüsçüleri ve Servisçileri Kooperatifi durak kulübesine pompalı tüfekle 6-7 el ateş etti.

Açılan ateş sonucu içeride bulunan Feridun Başaran (55), İsa Kaygusuz (57), Sedat Sepetçi (57) ve Vahdet Yıldız (35) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Başaran ve Kaygusuz Samsun'a sevk edildi.

Kaçan zanlı ise Havza Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Vezirköprü ilçesinde yakalandı.

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