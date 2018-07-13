Samsun’da silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Ulugazi TOKİ Bloklarında buluna bir apartmanın 7. katında saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Burak Avcı’nın evinden silah sesleri gelmesi üzerine olay polise haber verildi. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan polis sağlık ekipleri ile birlikte gerdiği evdeki yatak odasında Burak Avcı’nın karnından tabancayla vurularak öldürülmüş olarak buldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.