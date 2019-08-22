Samsun’da silahlı kavga: 3 yaralı Samsun’da silahlı kavgada 3 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun’da silahlı kavgada 3 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atakent Bulvarı’nda gecemeydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı kavgada taraflar karşılıklı birbirlerine ateş açtılar. Olayda, İ.A.B.(25), O.K.(31) ve E.S.(40) birbirlerini yaraladılar. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından polis tarafından gözaltına alındılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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