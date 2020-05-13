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Aktüel

Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 01:04:27 -
Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 200 Evler Mahallesi'nde Emrullah K. (24) ile Abdullah K. (14) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden Emrullah K, tabancayla ateş ederek Abdullah K'yi yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Abdullah K, tedavi altına alındı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili iki şüpheliyi gözaltına aldı.

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