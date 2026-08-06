Yetkili servisteki beyaz eşyalar peş peşe patladı! 2,5 milyon liralık zarar oluştu

Eşyaların içerisinde yer alan patlayıcı gazlardan dolayı yangına müdahale etmek şanslarının olmadığına dikkat çeken Karaoğlan, "Vestel'in yetkili servisiyiz ve insanlara hizmet ediyoruz. Bayimiz ürünleri satar, ardından biz müşterilere ulaştırırız. Arızalı ürünlerin onarımını ve montajını yaparız. Ekip arkadaşlarımızla bu bölgede çalışmalarımız sürüyor. 6 Şubat depremi bizim için acıydı, iş yerimiz yıkıldı ve biz 3 - 4 gün sonra insanlara hizmet etmeye başladık. Biz iş yerimizin yıkılmasına rağmen insanlarımızı bırakmadık. Dün iş yerimizin önüne bıraktığımız müşteriye gitmekte olan ürünlerimiz alevlere teslim oldu. Durduk yere yanan ürünleri gördük, müdahale etmeye çalıştık ama cihazlarımızın içerisinde kimyasal gazlar vardı. Patlayıcı olduğu için müdahale etme şansımız olmadı, rüzgarın hızıyla birlikte hızla yayıldı. Önce dışarıdaki ürünlerimiz yandı, içeriye sıçradı. Yaklaşık 60 adet Vestel marka bayilerimizin sattığı ürünler yandı. Ciddi anlamda maddi kaybımız var. İş yerimi yeni yaptırmıştım 2 buçuk milyon TL'lik kaybımız var" dedi.